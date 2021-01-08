В конце недели усилится мороз, на следующей неделе будет больше осадков

В конце этой недели в Латвии похолодает, а на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, будет намного больше осадков и более глубокий снег.

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Воскресное утро, вероятно, будет самым холодным с начала 2019 года - при ясном небе и безветрии температура воздуха опустится до -11...- 16 градусов. В воскресенье вечером на западном побережье Курземе ветер принесет с моря тепло, и воздух прогреется до +3 градусов.

В праздничные дни ожидается снег, самый сильный снегопад - в ночь на субботу. Воздействие циклонов усилится с понедельника, поэтому на следующей неделе ожидается больше осадков, в том числе метель и дожди.

В конце следующей недели глубина снежного покрова в некоторых местах - не только на востоке страны - может превысить 30 сантиметров. Температура воздуха в начале недели поднимется до -3.. + 3 градуса, затем похолодает, однако морозов ниже -20 градусов не ожидается.