В конце недели в Латвии ожидаются дожди и порывистый ветер

В пятницу, 15 октября, практически на всей территории Латвии ожидаются дожди, следующие дни также будут дождливыми, сообщают синоптики со ссылкой на данные метеорологической модели Global Forecast System.

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В четверг дожди пройдут только в отдельных районах страны, в пятницу - на большей части территории, больше всего осадков ожидается в Курземе. В субботу и воскресенье также местами возможны дожди.

В пятницу порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, в прибрежных районах скорость порывов ветра превысит 20 метров в секунду. Ветреная погода будет и в субботу.

Температура воздуха днем не будет превышать +13 градусов, по ночам она не будет опускаться ниже нуля.

На следующей неделе на территорию страны, возможно, начнут поступать более тёплые воздушные массы с юго-запада.