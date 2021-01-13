В конце недели в Латвии ожидаются сильнейшие за последние два года холода
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В эти выходные в Латвии ожидаются самые сильные морозы с января 2019 года, прогнозируют синоптики.

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В пятницу, субботу и воскресенье в темное время суток температура воздуха в некоторых частях страны, в основном в Латгале, упадет до -19 ..- 24 градуса.

В большинстве районов страны морозы составят ниже -15 градусов. Ожидаются высокие контрасты температуры - в Курземе временами будет около нуля, а в Латгале и в середине дня сохранятся холода до -15 градусов.

В пятницу будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, в субботу ветра почти не будет, а в воскресенье ожидается слабый юго-западный ветер.

Местами при ясном небе и безветрии образуются туман и иней. Обледенение дорог наиболее вероятно вблизи открытых водоемов, на мостах и путепроводах.

На следующей неделе циклон может принести оттепель. В зависимости от силы и направления циклона возможны как потепление, так и сильные осадки и быстрое похолодание после циклона.

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