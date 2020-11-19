В Латвии повторен рекорд тепла для 18 ноября

Вчера температура воздуха в Бауске составила +12,2 градуса. Таким образом, был повторен рекорд тепла в стране для 18 ноября, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Последний раз 18 ноября воздух до +12,2 градуса прогревался в 2002 году в Даугавпилсе.

Вчера рекорд максимальной температуры воздуха до девяти часов вечера не был побит только в Даугавпилсе, Гулбене и Резекне.

Температура воздуха на всей территории Латвии держалась в пределах 9-12 градусов тепла и после девяти часов вечера.

Накануне Дня провозглашения Латвийской Республики синоптики прогнозировали, что 18 ноября ожидаются рекорды тепла.

По прогнозам синоптиков, сегодня во многих райнонах страны будут побиты рекорды тепла для 19 ноября.