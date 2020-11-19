В Латвии повторен рекорд тепла для 18 ноября
Foto: Shutterstock

Вчера температура воздуха в Бауске составила +12,2 градуса. Таким образом, был повторен рекорд тепла в стране для 18 ноября, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Последний раз 18 ноября воздух до +12,2 градуса прогревался в 2002 году в Даугавпилсе.

Вчера рекорд максимальной температуры воздуха до девяти часов вечера не был побит только в Даугавпилсе, Гулбене и Резекне.

Температура воздуха на всей территории Латвии держалась в пределах 9-12 градусов тепла и после девяти часов вечера.

Накануне Дня провозглашения Латвийской Республики синоптики прогнозировали, что 18 ноября ожидаются рекорды тепла.

По прогнозам синоптиков, сегодня во многих райнонах страны будут побиты рекорды тепла для 19 ноября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод