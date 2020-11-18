В Латвии в ближайшие дни усилится ветер, станет холоднее

В четверг, 19 ноября, в Латвии усилится ветер, который принесет более сухой и холодный воздух, в выходные дни местами выглянет солнце, но возможны также дождь и снег, прогнозируют синоптики.

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Согласно прогнозам Global Forecast System, в четверг и пятницу юго-западный ветер на побережье в Курземе и Видземе усилится в порывах до 20-25 метров в секунду. Сильный ветер ожидается и на остальной территории страны - до 20 метров в секунду.

Температура в четверг еще составит до +11 градусов, и уже в полночь будут побиты рекорды тепла для 19 ноября. В пятницу утром возможны заморозки, а днем - кратковременный снег, на севере Видземе - снегопад.

В субботу на большей части территории страны прогнозируются осадки, в воскресенье температура воздуха вновь повысится до +5..+9 градусов, местами возможны дожди.