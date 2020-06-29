В латвийских реках и озерах вода прогрелась до +25 градусов

В большинстве латвийских рек и озер температура воды в понедельник утром составляет от +16 до +25 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура воды в Даугаве - от +19 до +24 градусов, на Плявиньском водохранилище - около +25 градусов. Температура воды в Айвиексте и Венте - +24, +25 градусов, в Гауе - +22 градуса. В Лиелупе температура воды составляет +25 градусов, а самая холодная вода в Ирбе - +16 градусов.

Температура воды в озерах составляет +19, +25 градусов.

В море вода прогрелась от +14 до +24 градусов. Самая холодная вода в понедельник утром была в Вентспилсе и Лиепае, самая теплая - в Скулте.