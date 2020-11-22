В Лиепае и Вентспилсе побит рекорд тепла для 22 ноября
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В ночь на 22 ноября в Лиепае и Вентспилсе был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Столбик термометра в Лиепае поднялся до отметки +9,9 градуса, побив рекорд 1978 года, который составлял +9,8 градуса. В Вентспилсе также на 0,1 градуса был побит рекорд 1978 года, температура воздуха в городе поднялась до 9,7 градуса.

В Лиепае и Вентспилсе за последние сутки также был зафиксирован самый сильный ветер по стране. Скорость порывов юго-западного ветра в Лиепайском порту составляла 24,6 м/с, а в Вентспилсском порту — 25,4 м/с.

Толщина снежного покрова утром воскресенья в Дагде, Резенке и Зосены составила 2-3 см.

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LETA

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LETA
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