В начале следующей недели потеплеет до +18 градусов, затем заметно похолодает
Foto: LETA

В течение ближайших суток над территорией Латвии будет проходить холодный атмосферный фронт, в воскресенье с юга надвинется теплый атмосферный фронт, станет заметно теплее, но во вторник снова похолодает, свидетельствует текущий прогноз Global Forecast System.

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В субботу во многих местах ожидаются дожди и мокрый снег, начиная с западных районов, погода прояснится: в Курземе ожидается солнечная и ветреная погода. Температура воздуха ночью составит +1..+5 градусов, во второй половине дня +4..+10 градусов.

В ночь на воскресенье на большей части страны похолодает до -1..-5 градусов. Днем будет пасмурно, во многих районах - дожди, температура воздуха повысится до +5..+10 градусов.

В понедельник будет тепло, даже ночью температура не опустится ниже +2..+7 градусов, а днем при умеренном южном ветре во многих районах потеплеет до +15..+18 градусов, в западной и центральной части страны возможны дожди.

Во вторник, среду и четверг на всей территории страны температура воздуха не превысит +10 градусов, ожидаются осадки, в том числе и снег. В конце недели может стать теплее.

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LETA

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