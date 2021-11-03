В начале следующей недели в Латвии местами может пойти снег

В предстоящие выходные в Латвии ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В четверг вечером и в ночь на пятницу через Латвию с юго-запада пройдет большая дождевая зона, в последующие дни временами будет идти дождь, но будут и прояснения. Также местами возможны грозы и град.

Ветер в основном будет дуть с юга и запада, со скоростью порывами до 12-17 метров в секунду, на побережье до 22 метров в секунду.

Средняя температура воздуха ожидается в пределах +5...+10 градусов.

В начале следующей недели ожидается похолодание, местами пойдет снег.