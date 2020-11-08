В ночь на понедельник температура воздуха опустится ниже нуля
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В понедельник ночью и с утра на большей части территории Латвии температура воздуха опустится до 0..-4 градусов, на отдельных участках дорог может образоваться обледенение, прогнозируют синоптики.

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Ветер поутихнет, местами ожидается туман и изморозь. Местами на побережье и под слоем облаков температура воздуха не опустится ниже +1..+4 градусов.

В понедельник во многих районах страны небо будет затянуто облаками, главным образом в Курземе и Видземе ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +3..+8 градусов, местами на побережье - до +10 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, местами в пригороде - до -1 градуса. Максимальная температура воздуха днем составит +7..+8 градусов.

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LETA

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