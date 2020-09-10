В ночь на пятницу температура воздуха опустится до +4 градусов

В пятницу на рассвете температура воздуха в Латвии понизится до +4..+8 градусов, только в некоторых местах на побережье будет выше +10 градусов, прогнозируют синоптики.

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Днем усилится облачность, местами пройдет дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +14..+17 градусов.

В Риге завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит +8 градусов, в пригородах - около +5 градусов, а днем воздух прогреется до +17 градусов.