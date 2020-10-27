В ночь на среду в Латвии ожидаются сильные дожди

Во вторник вечером в Курземе, и в ночь на среду, 28 октября, на остальной территории Латвии ожидается умеренно сильный дождь, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.
Во второй половине ночи на среду облачность уменьшится. В среду выглянет солнце, только местами в Латгалии и Курземе возможны кратковременные дожди.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 16 метров в секунду.
Температура воздуха в среду утром составит +5..+11 градусов, днем потеплеет до +10..+13 градусов.
В Риге в ночь на среду ожидаются дожди, днем - без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер. В среду утром похолодает до +8 градусов, днем потеплеет до +12 градусов.