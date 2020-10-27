В ночь на среду в Латвии ожидаются сильные дожди
Foto: F64

Во вторник вечером в Курземе, и в ночь на среду, 28 октября, на остальной территории Латвии ожидается умеренно сильный дождь, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во второй половине ночи на среду облачность уменьшится. В среду выглянет солнце, только местами в Латгалии и Курземе возможны кратковременные дожди.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в среду утром составит +5..+11 градусов, днем потеплеет до +10..+13 градусов.

В Риге в ночь на среду ожидаются дожди, днем - без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер. В среду утром похолодает до +8 градусов, днем потеплеет до +12 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!