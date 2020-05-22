В ночь на субботу ожидаются заморозки
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В ночь на субботу на большей части территории страны ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, нынешней весной это будет последний раз, когда температура воздуха опустится ниже нуля.

Минимальная температура воздуха на высоте до двух метров от земли составит ночью -2..+4 градуса. Ночь будет ясной, местами возможен туман.

День будет сухим и солнечным, а воздух прогреется до +15..+20 градусов.

В Риге минимальная температура воздуха ночью составит +2..+4 градуса, в пригородах местами до -1, днем воздух прогреется до +19 градусов.

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LETA

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LETA
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