В ночь на субботу во многих районах Латвии температура опустится ниже нуля

В ночь на субботу и с утра во многих районах Латвии, где рассеются облака, температура воздуха упадет до 0..-4 градусов, прогнозируют синоптики.

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Благодаря наличию облаков температура воздуха в некоторых местах не опустится ниже +1..+3 градусов. Ожидается слабый ветер или безветрие, при ясном небе местами образуется туман и иней.

Днем сохранится слабый ветер, во многих районах выглянет солнце, на большей части территории страны осадков не ожидается. Температура воздуха составит +5..+9 градусов.

В субботу в Риге ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков и без существенного ветра. Температура воздуха ночью опустится до +1 градуса, местами в пригороде - до -3 градусов, а днем температура в тени поднимется до +7 градусов.