В ночь на воскресенье местами ожидается туман
Foto: AP/Scanpix/LETA

В ночь на воскресенье в Латвии при понижении температуры воздуха местами образуется густой туман, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха понизится до 0..+5 градусов, местами в центральных и восточных регионах страны будет +6..+8 градусов.

В воскресенье днем в основном ожидается переменная облачность, слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Воздух прогреется до +17..+21 градуса, на побережье - до +14..+16 градусов.

В Риге ночью возможен туман, днем будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью составит +6 градусов, в пригородах - до +2..+4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

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LETA

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LETA
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