В ночь на воскресенье ожидаются заморозки
Foto: DELFI

В ночь на воскресенье минимальная температура воздуха в Латвии составит от -2..+1 градуса в Курземе и Видземе до +4 градусов на побережье, прогнозируют синоптики.

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Предполагается, что это будут последние сильные заморозки этой весной.

В воскресенье в Латвию с запада начнут поступать теплые воздушные массы, во второй половине дня в Курземе и местами в Земгале и Видземе пройдут дожди. На востоке страны день будет солнечным. Температура воздуха повысится до +10…+14 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до +2 градусов, местами в пригородах — ниже нуля. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

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LETA

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LETA
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