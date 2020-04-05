В первой половине следующей недели потеплеет до +19 градусов, с четверга ожидается похолодание

Согласно текущему прогнозу погоды, в начале следующей недели потеплеет, но с четверга, 9 апреля, снова похолодает.

Самым теплым днем станет вторник, 7 апреля, когда ожидается порывистый юго-западный ветер, а воздух прогреется до +16..+19 градусов. На западном морском побережье Курземе и в прибрежных районах северного Видземе во вторник потеплеет до +9..+14 градусов.

В конце следующей недели температура ночью местами может опускаться до -5 градусов, а днем не превысит +10 градусов, свидетельствует текущий прогноз Global Forecast System. Впрочем, пока прогнозы на выходные дни следующей недели выглядят неясно.

В первой половине недели ожидается солнечная погода и мало осадков.