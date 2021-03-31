В первые дни апреля в Латвии ожидается похолодание, может пойти снег

В ближайшие сутки над территорией Латвии будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому в первые дни апреля ожидается похолодание, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В среду вечером и в четверг, 1 апреля, на территории Латвии ожидаются дожди и снег, на юге страны местами возможны сильные снегопады. Максимальная температура воздуха в четверг составит +4..+9 градусов.

В ночь на пятницу похолодает до +1..-4 градусов, днем ожидается облачная погода, во многих районах - кратковременные осадки, температура воздуха не превысит +9 градусов.

По ночам на субботу и воскресенье температура будет опускаться ниже нуля. Днем погода станет более солнечной. Температура воздуха в воскресенье, возможно, превысит +10 градусов. Существенных осадков не ожидается.