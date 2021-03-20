В первый день астрономической весны небо будет затянуто облаками, усилится ветер
Foto: LETA

Сегодня, 20 марта, в первый день астрономической весны, в Латвии будет светить солнце, с северо-запада небо постепенно затянут облака, а вечером начнется метель, прогнозируют синоптики.

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Западный, юго-западный ветер во второй половине дня усилится, скорость его порывов будет достигать 9-15 м/с, а на побережье Курземе — до 18 м/с.

Температура воздуха повысится до -2..+2 градусов.

В Риге увеличится количество облаков, до вечера осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра достигнет 12 м/с, а температура воздуха поднимется до +1..+2 градусов.

Как сообщалось, сегодня в 11:37 будет равноденствие и наступит астрономическая весна.

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LETA

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LETA
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