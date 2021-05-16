В понедельник будет больше осадков, на востоке Латвии ожидается гроза
Foto: DELFI

В понедельник и ночью, и днем территорию Латвии будут пересекать дождевые облака, в некоторых местах ожидаются грозы - в основном днем на востоке страны, прогнозируют синоптики.

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Сильные дожди также ожидаются в западной и центральной части страны. Небо будет затянуто облаками, днем на западе облаков станет меньше, выглянет солнце.

Ветер ночью восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, днем - южный.

Ночь будет теплой - на большей части территории температура воздуха не опустится ниже +10...+14 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от +13 до +20 градусов.

В Риге в понедельник будет облачно и дождливо, к вечеру прояснится. Ночью температура воздуха упадет до +13…+14 градусов; днем ветер стихнет и воздух прогреется до +17 градусов.

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LETA

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LETA
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