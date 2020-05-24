В понедельник будет облачно, возможны дожди и грозы

25 мая в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдет дождь и будут слышны раскаты грома, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, а температура воздуха опустится до +4..+9 градусов.

Днем во многих районах страны ожидается умеренный северный ветер, температура воздуха составит +14..+19 градусов, а местами на побережье — до +12 градусов.

В Риге осадки маловероятны, из-за облаков будет выглядывать солнце, слабый ветер сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха составит +8 градусов ночью и +14 — днем.