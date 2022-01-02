В понедельник ожидается пасмурная погода с дождем и обледенением
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В понедельник в Латвии будет пасмурная и туманная погода, ожидается дождь и ледяной дождь, на востоке страны — также снег, прогнозируют синоптики.

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Ночью и утром на юге страны местами пройдут сильные дожди. Во многих регионах Латвии дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на востоке страны - 0...-4 градуса.

В Риге в понедельник ожидается пасмурная и туманная погода, временами возможен дождь, во многих местах сохранится обледенение. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.

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LETA

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LETA
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