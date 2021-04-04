В понедельник ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В понедельник по всей Латвии будет дуть порывистый ветер, ожидается также дождь, который перейдет в мокрый снег, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В течение дня с запада территорию страны пересечет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, местами интенсивного. К вечеру дороги местами могут обледенеть.

Южный, юго-западный ветер усилится до 14-19 метров в секунду, ночью и в первой половине дня в Курземе на морском побережье возможны порывы до 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1..+4 градуса, днем +3..+8 градусов.

В Риге завтра ожидается пасмурная погода, временами возможен небольшой дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. Температура воздуха составит +3..+7 градусов, к вечеру понизится до +1 градуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

От владельца

VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Valkas nov.,
48 000€
Plūmju iela, Ogres nov.,
15 750€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Rembates iela, Pļavnieki, Rīga,
79 500€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
3 100 000€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€