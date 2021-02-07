В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, ночью мороз усилится до -25 градусов

В ближайшие сутки в Латвии увеличится количество облаков, местами пройдет небольшой снег, ночью на побережье Рижского залива ожидается сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

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Днем на большей части территории страны будет светить солнце, ожидается слабый или умеренный восточный ветер.

Ночью местами мороз будет достигать -25 градусов, холоднее всего будет в южной и восточной части страны.

Днем температура воздуха поднимется до -7..-12 градусов, местами в Курземе - до -4 градусов.

В Риге ночью ожидается снег, а днем - небольшая или переменная облачность, без осадков. Ночью и с утра минимальная температура воздуха в столице составит около -15 градусов, днем будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха поднимется до -7 градусов.