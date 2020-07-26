В понедельник в центральных и восточных районах Латвии станет жарче

В понедельник в центральной и восточной части Латвии воздух прогреется до +24..+28 градусов, а в Курземе будет в основном пасмурно и не теплее +19..+23, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Минимальная температура ночью составит +10..+15 градусов, в Курземе до +17.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером вырастет вероятность дождя и грозы. Температура ночью составит +12..+14 градусов, днем будет жарко - до +27.