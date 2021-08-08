В понедельник в Латвии ожидаются ливни, возможны грозы

В понедельник в Латвии будет небольшая облачность, местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

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Самый большой риск грозы будет днем в Курземе. Грозовые облака принесут ливень, град и сильные порывы ветра.

Ветер в основном умеренный, с юга и запада.

Температура воздуха ночью опустится до +12…+18 градусов, а днем достигнет +19…+24 градусов.

В Риге сильный дождь ожидается в воскресенье вечером, в понедельник днем и вечером также пройдет кратковременный дождь с грозой. Преобладающим будет ветер южного и юго-западного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +16 градусов, днем до +22 градусов.

В воскресенье во второй половине дня на Латвию с юго-запада продолжит двигаться зона осадков, которая покинет восточную и северную часть страны посреди ночи.