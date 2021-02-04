В пятницу ожидается снегопад, в восточной Латвии температура опустится до -16 градусов
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В пятницу ночью и днем ??на большей части территории Латвии пойдет снег, местами в западных и центральных регионах - обильный, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность, ветер слабый и умеренный с запада и севера.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -5 градусов на побережье Курземе до -16 градусов местами в Видземе, Латгале и Селии.

Днем солнце прогреет воздух до -2 ..- 7 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -10 градусов.

5 февраля в Риге время от времени будет идти снег, возможен сильный снегопад. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов; днем поднимется до -6.

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LETA

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LETA

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Видземе Курземе
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