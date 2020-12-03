В пятницу с усилением ветра немного повысится температура воздуха
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В пятницу по всей Латвии усилится юго-восточный ветер - его скорость порывами составит 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

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Температура воздуха ночью составит +1 …- 3 градуса, днем ??0… +3 градуса.

Ожидается пасмурная погода. Местами, особенно ночью и днем ??в Курземе, выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. Дороги местами обледенеют.

В пятницу в Риге существенных осадков не ожидается, скорость юго-восточного ветра порывами достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем ??поднимется до +3 градусов.

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LETA

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