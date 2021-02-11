В пятницу сохранится холодная и в основном солнечная погода

В пятницу температура воздуха в Латвии останется низкой, ожидается небольшая облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.

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Местами в Курземе и в западной части Земгале пойдет снег. Ветер слабый или умеренный с севера, в Латгале порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха на большей части территории страны ночью опустится до -16..- 23 градусов, на западном побережье Рижского залива до -9 градусов. На востоке страны действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе.

Максимальная дневная температура воздуха ожидается от -3..- 5 градусов на побережье Курземе до -10..- 13 градусов в восточных регионах страны.

В пятницу в Риге будет малооблачно, без осадков. Будет дуть северный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -11 градусов в Юрмале до -20 градусов на восточной границе Риги; днем потеплеет до -7 градусов.