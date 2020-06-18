В пятницу сохранится жаркая погода с грозовыми ливнями

В пятницу в Латвии сохранится жаркая погода, во многих регионах ожидается гроза, прогнозируют синоптики.

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Во время грозы пройдут интенсивные ливни, усилится ветер, возможен град.

Температура воздуха ночью составит +15..+19 градусов, днем - до +27..+31 градуса.

В Риге возможен кратковременный дождь и гроза, температура воздуха составит от +20 градусов на рассвете до +30 градусов днем.

В связи с сильной жарой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение на западе страны и красное - на востоке.