В Риге и Земгале третий день подряд устанавливаются рекорды тепла

В Риге и на трех станциях метеорологических наблюдений в Земгале третий день подряд устанавливаются рекорды тепла, а в общей сложности в Латвии в четверг было побито 13 рекордов тепла, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Максимальная температура воздуха в четверг в центре Риги составила +22,9 градуса. Во вторник температура воздуха в столице повысилась до +22,4 градуса, в среду — до +24,4 градуса.

На станциях наблюдения в Добеле, Елгаве и Бауске также три дня подряд устанавливались новые рекорды тепла. Рекорд максимальной температуры воздуха для 24 сентября был побит и в Руцаве, Лиепае, Павилосте, Вентспилсе, Мерсрагсе, Стенде, Салдусе, Екабпилсе и Звейниекциемсе.

В четверг температура воздуха по всей стране, за исключением Колки, превысила +21 градус. Наиболее высокая температура воздуха была в Добеле (+24,6 градуса) и Вентспилсе (+24,7 градуса).

Согласно прогнозам синоптиков, в конце недели ожидаются новые температурные рекорды. Температура воздуха может достигнуть +26 градусов.