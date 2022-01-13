В Риге побит рекорд тепла за 13 января

В четверг после 14 часов воздух в Риге прогрелся до +6,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым 13 января в столице за всю местную историю наблюдений, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд тепла в Риге был зафиксирован в 2007 году и составлял +6,3 градусов.
Национальный рекорд тепла за 13 января сегодня не был побит - в 2007 году температура воздуха в Латвии 13 января достигала +7,9 градусов.
В других точках Латвии температура воздуха сегодня днем колебалась от +2,4 градусов в Дагде до +6,5 градуса в Мерсрагсе.
Рекорд тепла в столице 14 января был зарегистрирован в 2007 году, когда температура воздуха достигала +6,7 градуса, а рекорд по стране был +7,7 градуса в 1993 году.
В пятницу будет дуть сильный ветер, который сломает деревья и местами нанесет другие мелкие повреждения, поэтому по всей стране объявлено предупреждение.