В Риге побит рекорд тепла за 13 января

В четверг после 14 часов воздух в Риге прогрелся до +6,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым 13 января в столице за всю местную историю наблюдений, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Предыдущий рекорд тепла в Риге был зафиксирован в 2007 году и составлял +6,3 градусов.

Национальный рекорд тепла за 13 января сегодня не был побит - в 2007 году температура воздуха в Латвии 13 января достигала +7,9 градусов.

В других точках Латвии температура воздуха сегодня днем колебалась от +2,4 градусов в Дагде до +6,5 градуса в Мерсрагсе.