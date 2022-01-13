В Риге побит рекорд тепла за 13 января
Foto: F64

В четверг после 14 часов воздух в Риге прогрелся до +6,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым 13 января в столице за всю местную историю наблюдений, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Предыдущий рекорд тепла в Риге был зафиксирован в 2007 году и составлял +6,3 градусов.

Национальный рекорд тепла за 13 января сегодня не был побит - в 2007 году температура воздуха в Латвии 13 января достигала +7,9 градусов.

В других точках Латвии температура воздуха сегодня днем колебалась от +2,4 градусов в Дагде до +6,5 градуса в Мерсрагсе.

Максимальная температура воздуха ожидается в пятницу во второй половине ночи и рано утром, когда столбики термометров поднимутся до +3...+8 градусов, прогнозируют синоптики. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем составит 0..+5 градусов.

Рекорд тепла в столице 14 января был зарегистрирован в 2007 году, когда температура воздуха достигала +6,7 градуса, а рекорд по стране был +7,7 градуса в 1993 году.

В пятницу будет дуть сильный ветер, который сломает деревья и местами нанесет другие мелкие повреждения, поэтому по всей стране объявлено предупреждение.

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Rus.Delfi.lv LETA

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Rus.Delfi.lv LETA

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Рига
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