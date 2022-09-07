В середине сентября в Латвии ожидается потепление

Начиная с предстоящих выходных температура воздуха в Латвии немного повысится, прогнозируют синоптики.

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Еще в четверг и пятницу температура воздуха местами в Видземе и Латгале опустится немного ниже нуля, ожидаются новые рекорды холода. Погода будет в основном сухой и солнечной, а во второй половине дня воздух прогреется до +14…+19 градусов.

В субботу и воскресенье может увеличиться облачность, но значительных осадков не ожидается. Ночи будут прохладными, а днем температура воздуха повысится до +15…+20 градусов.

На следующей неделе температура воздуха временами составит +17…+22 градуса, но будут и более прохладные и дождливые дни. Существенных заморозков не ожидается.