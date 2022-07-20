В среду будет ветрено, в Курземе местами температура воздуха достигнет 26 градусов

В среду в центральной и восточной части Латвии будет дуть северный, северо-западный ветер с порывами до 10-14 метров в секунду, а в Курземе ветер будет слабым, прогнозируют синоптики.

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Погода ожидается сухая и солнечная. Температура воздуха днем составит +19…+24 градуса, в Курземе местами достигнет +26 градусов.

В Риге будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, соберутся небольшие кучевые облака, которые рассеются в течение дня, а воздух прогреется до +21 градуса.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов.