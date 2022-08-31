В среду осадки в основном ожидаются в центральных регионах страны

В среду в Латвии будет преобладать переменная облачность, а осадки в основном ожидаются в центральных регионах страны, прогнозируют синоптики.
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Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +14…+19 градусов.
В Риге в среду временами возможен сильный дождь, температура воздуха составит около +15 градусов.
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