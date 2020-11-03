В среду в Латвии местами пройдет кратковременный дождь
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В среду в Латвии увеличится количество облаков и местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

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Больше всего осадков будет с утра и в первой половине дня в Курземе, а во второй половине дня другая дождевая зона затронет Латгале.

Ночь на среду пройдет преимущественно без осадков, в Латгале ожидается туман. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +5..+10 градусов, местами в восточной части страны - +3 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +7..+11 градусов, на западном побережье Курземе скорость порывов юго-западного ветра увеличится до 19 м/с, в других районах ветер будет слабее.

В Риге в среду существенных осадков не ожидается, из-за облаков будет выглядывать солнце. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +8 градусов. Днем ветер в столице станет умеренным, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.

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LETA

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