В субботу качество воздуха над Латвией было плохим, над Ригой - очень плохим

В субботу количество рассеянной в воздухе мелкой пыли немного уменьшилось, свидетельствуют данные Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии. Однако качество воздуха над Латвией все еще оценивалось как плохое, над Ригой - очень плохое.
В субботу средняя концентрация взвешенных твердых частиц PM10 в Риге, на ул. Бривибас, составляла 103 микрограмма на кубометр (мкг/м³) по сравнению со 123 мкг/м³ в пятницу.
Ожидается, что в последующие дни качество воздуха улучшится.
Дымка и ухудшение качества воздуха над Латвией начиная с четверга были связаны с пожарами на востоке Украины и в южных регионах России.