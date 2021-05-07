В субботу ожидается прохладная и облачная погода
Foto: F64

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии упадет до -1...+4 градусов, днем ожидается не больше +6...+11 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность, на побережье днем выглянет солнце. Местами ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер со скоростью порывами 9-14 метров в секунду.

Существенных осадков в Риге не ожидается, днем станет солнечно, но порывы северо-западного ветра увеличатся до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +3 градусов, днем столбик термометра поднимется до +9 градусов.

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LETA

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LETA
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