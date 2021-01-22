В субботу ожидается туман и дождь

В субботу на большей части территории Латвии будет туман, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

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Небо в основном будет облачным, на дорогах образуется лед. Слабый или умеренный южный и юго-западный ветер сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха составит -1 .. + 4 градуса.

В субботу вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидаются умеренные дожди.

В Риге в субботу ожидается туман, ночью и вечером пойдет небольшой дождь. При слабом южном ветре температура воздуха составит +1 .. + 3 градуса.