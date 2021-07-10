В субботу ожидается жара до +33 градусов, в Курземе местами гроза

В субботу воздух в центральной и восточной части Латвии раскалится до +30…+33 градусов, действует красное предупреждение об экстремальной жаре, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Синоптики прогнозируют несколько более низкую температуру воздуха в Курземе — в Лиепае она не превысит +25 градусов. Однако в Курземе сохранится высокая влажность, а в некоторых местах ожидаются грозы с градом и порывами ветра. Вечером в Земгале также возможен кратковременный дождь и гроза.

Скорость южного, юго-восточного ветра порывами достигнет 9-14 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет усиливаться порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +32 градусов.

На погоду влияет зона высокого давления, а также циклон с центром на юге Швеции.