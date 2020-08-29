В субботу по всей стране ожидается дождь, местами - сильный
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Утром субботы в юго-западных краях Латвии, а во второй половине дня и по всей стране ожидается дождь, местами он будет сильным, прогнозируют синоптики.

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Местами в Курземе, Земгале и Видземе количество осадков может превысить 15 мм. В западной и центральной части страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за возможного сильного дождя.

Небо будет затянуто облаками. Скорость порывов восточного, юго-восточного ветра усилится до 8-13 м/с, в Колкасрагсе - до 18 м/с. Температура воздуха составит +13..+18 градусов.

В Риге с утра осадков не ожидается, а вторая половина дня будет пасмурной и дождливой, синоптики прогнозируют сильный дождь и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит около +15 градусов.

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LETA

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