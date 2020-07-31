В субботу потеплеет до +23 градусов
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Во второй половине субботы, 1 августа, температура воздуха в Латвии поднимется до +18..+23 градусов, сообщает LETA. При этом часть дня выдастся облачной. Более солнечной суббота будет в западной части Латвии. На востоке страны возможен кратковременный дождь.

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Ночь с субботы на воскресенье будет холодной и ясной, столбик термометра местами опустится до +7 градусов.

По прогнозам Global Forecast System, в понедельник, 3 августа, местами будет небольшой дождь, а в ночь на вторник и утром в западной части страны ожидаются ливни. Во второй половине недели придёт антициклон, будет солнечно и сухо, воздух прогреется до +28 градусов.

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LETA

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LETA
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