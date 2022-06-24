В субботу в Латвии ожидается 30-градусная жара

В субботу, 25 июня, температура воздуха в Латвии повысится до +28...+30 градусов, только в некоторых местах на побережье будет не выше +24 градусов, прогнозируют синоптики.

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Сохранится сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха в ночь на субботу составит от +10 градусов местами в Видземе до +18 градусов в центре столицы.

В Риге в воскресенье ожидается жаркая погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью составит +15…+18 градусов, днем - до +30 градусов.