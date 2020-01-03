В субботу в Латвии ожидается дождь, снег, град и скользкие дороги

В ближайшие сутки Латвию пересечёт холодный атмосферный фронт. Ожидаются сильные порывы ветра, дождь, снег и град, сообщает LETA.

Небо временами будет проясняться, будет появляться солнце. Температура воздуха будет держаться в районе 0..+5 градусов, дороги местами обледенеют.

Самый сильный ветер будет в субботу утром и до обеда. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе — до 25 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность и небольшие осадки, температура воздуха от +1 до +4 градусов, порывы ветра до 15 метров в секунду.