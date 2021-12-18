В субботу в Латвии продолжится оттепель: будет пасмурно, ожидаются дождь и снег
Foto: AFP/Scanpix

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу, 18 декабря, погода будет преимущественно пасмурной, на западе страны — временами все же выглянет солнце.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во многих местах ожидается дождь, мокрый снег. Снег прогнозируют в первую очередь на востоке страны. Дороги будут скользкими.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов.

В Риге небо затянется облаками, утром и днем ожидаются дожди.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, воздух в столице прогреется до +5 до +6 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt