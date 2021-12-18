В субботу в Латвии продолжится оттепель: будет пасмурно, ожидаются дождь и снег

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу, 18 декабря, погода будет преимущественно пасмурной, на западе страны — временами все же выглянет солнце.

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Во многих местах ожидается дождь, мокрый снег. Снег прогнозируют в первую очередь на востоке страны. Дороги будут скользкими.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов.

В Риге небо затянется облаками, утром и днем ожидаются дожди.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, воздух в столице прогреется до +5 до +6 градусов.