В субботу ветер во многих районах Латвии усилится

В субботу на большей части территории Латвии, особенно в Латгале, ветер усилится, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу ветер утихнет, небо будет преимущественно ясным, большее количество облаков ожидается в Латгале и Селии. Температура воздуха снизится до +3..+10 градусов.

В течение дня скорость порывов северного, северо-восточного ветра достигнет 13-18 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +17..+22 градусов, а местами на побережье - до +14 градусов.

Небо будет частично покрыто облаками, будет светить солнце, осадков не ожидается.

В Риге ночью будет ясная погода, северный ветер поутихнет, а температура воздуха опустится до +8..+10 градусов. Днем сквозь облака будет светить солнце, а порывы северного ветра усилятся до 15 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит от +15 градусов в Юрмале до +21 градуса на юго-востоке Риги.