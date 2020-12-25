В субботу во многих районах Латвии также ожидается снег

В субботу во многих районах Латвии ожидается снег, большее количество осадков выпадет ночью и в первой половине дня в Видземе, Латгале и Селии, прогнозируют синоптики.

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В соответствии с данными Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии сегодня наибольшее количество снега выпало в Гулбене, где толщина снежного покрова составляет 13 см, а также в Алуксне и Мадоне — 11 и 10 см соответственно.

Ожидается, что в ближайшие сутки толщина снежного покрова увеличится на 1-4 см.

Небо будет преимущественно покрыто облаками, однако во многих районах выглянет солнце. Местами на побережье ожидается не только снег, но и небольшой дождь. Ночью и с утра местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..-5 градусов, максимальная температура воздуха днем — от -2 градусов в северо-восточных краях до +3 градусов на побережье Курземе.

Дороги будут скользкими. Слабый или умеренный ветер будет дуть с запада и севера.

В Риге в последнюю субботу года погода будет преимущественно облачной, временами будет идти снег, а температура воздуха составит около нуля градусов.