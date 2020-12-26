В воскресенье будет более ветрено и холодно
Foto: F64

По прогнозам синоптиков, в последнее воскресенье 2020 года в Латвии будет мало осадков, но станет немного холоднее и ветер усилится.

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Небо будет в основном закрыто облаками. Местами возможен небольшой снегопад, а на западном побережье Курземе - дожди.

Ночью ветер повернет с юга. Минимальная температура воздуха составит 0 ..- 5 градусов, на северо-востоке страны до -8 градусов.

Днем порывы ветра в западной и центральной части страны усилятся до 11-16 метров в секунду, потеплеет до -2 .. + 2 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Порывы южного ветра в течение дня усилятся до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля, на окраинах ночью ожидается мороз до -4 градусов.

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