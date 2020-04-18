В воскресенье не ожидается существенных изменений погоды

В воскресенье в Латвии сохранится прежняя температура воздуха, возможна небольшая облачность, прогнозируют синоптики.
Местами, в основном в восточных краях, пройдут небольшие осадки.
Западный, северо-западный ветер перейдет в северный, его скорость составит до 8-13 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью будет -2..+2 градуса, на побережье до +4 градусов. Днем температура не превысит +6..+11 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +3 градуса, днем будет +7..+8 градусов.