В воскресенье не ожидается существенных изменений погоды
Foto: Leons Stiprais

В воскресенье в Латвии сохранится прежняя температура воздуха, возможна небольшая облачность, прогнозируют синоптики.

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Местами, в основном в восточных краях, пройдут небольшие осадки.

Западный, северо-западный ветер перейдет в северный, его скорость составит до 8-13 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью будет -2..+2 градуса, на побережье до +4 градусов. Днем температура не превысит +6..+11 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +3 градуса, днем будет +7..+8 градусов.

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LETA

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LETA
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