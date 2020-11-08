В воскресенье небо постепенно прояснится
Foto: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье во многих районах Латвии из-за облаков выглянет солнце и пройдет небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

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Во второй половине дня начиная с северо-запада страны небо прояснится. Слабый или умеренный западный ветер перейдет в северный, северо-западный.

Максимальная температура воздуха составит +9..+12 градусов, местами, возможно, будет побит рекорд тепла для 8 ноября. После заката солнца ожидается похолодание.

В Риге в первой половине дня пройдет небольшой кратковременный дождь, после этого ожидается сухая погода с небольшим количеством облаков. Максимальная температура воздуха составит +11 градусов. Будет дуть северный, северо-западный умеренный ветер.

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LETA

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LETA
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